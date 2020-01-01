بعد تلقيه عرضين من الأهلي والاتحاد .. أحمد حجازي يحسم موقفه

الأهلي والاتحاد السعوديان يرغبان في التعاقد مع حجازي.

كشف تامر النحاس، وكيل أعمال المصري أحمد حجازي، مدافع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ومنتخب بلاده، عن موقف لاعبه من العروض التي تقدمت إليه مؤخرًا.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن حجازي تلقى عروضًا من ناديي الاتحاد وا لأهلي بالسعودية، بالإضافة إلى بعض العروض التركية، للحصول على خدماته.

النحاس قال خلال تصريحات تليفزيونية: "حجازي يرغب في الاستمرار مع وست بروميتش، حيث ينافس بقوة على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل".

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وكيل حجازي تابع: "اللاعب المصري تلقى عروضًا مغرية من أندية سعودية وتركية بمبالغ مالية كبيرة، ولكن وست بروميتش رفض التفريط في خدماته".

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وعن العودة إلى مصر، قال تامر النحاس: "حجازي لن يعود للدوري المصري، بسبب القيمة المالية، حيث لن يوافق ناديه على رحيله بأقل من 10 ملايين يورو، واللاعب سعيد حاليًا مع فريقه، ولن يوافق على الرحيل".

حجازي كان لاعبًا في الإسماعيلي ، قبل الاحتراف في فيورنتينا الإيطالي ، ليعود إلى مصر من بوابة الأهلي الذي تألق معه، ليحترف مجددًا في صفوف وست بروميتش، الذي قدم معه مستويات رائعة منذ يناير 2018 وحتى الآن.