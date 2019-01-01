بعد تعرضه للإصابة - الجزائر تكشف موقف جناح نابولي من أمم إفريقيا

آدم وناس تعرض لإصابة خلال التدريبات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تعرض آدم وناس، جناح فريق نابولي الإيطالي، ومنتخب الجزائر، لإصابة خلال معسكر الخضر، استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

اتحاد كرة القدم الجزائري أوضح موقف جناح نابولي من أمم إفريقيا خلال بيان جاء فيه: "تعرض آدم وناس لاعب وسط المنتخب الوطني لإصابة خفيفة بعد احتكاكه بأحد زملائه خلال التدريبات".

وتابع: "وأظهرت المعاينة الأولیة من طرف طبیب المنتخب أن إصابة اللاعب ليست خطیرة غیر أنه سیخضع لفحوصات إضافية لاحقا".

روبيرتو مارتينيز أدلى بأغرب تصريح هذا العام 😅👇



🗣️ مؤخرة هازارد هي مركز الجاذبية والتوازن في جسده، فهو يستطيع استخدامها للخروج من موقف لاعب ضد لاعب 💁‍♂️



(🎨🖌️: @omomani) pic.twitter.com/Xg5TaiAmSu — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2019

ومن جانبه، أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أن إصابة وناس ليست بالخطيرة، وأن اللاعب مستمر ولن يتم تعويضه بلاعب آخر.

المنتخب الجزائري يقع في المجموعة الثالثة بكأس أمم إفريقيا، والتي تضم منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا.