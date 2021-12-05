بعد تعرضه لارتجاج.. برشلونة يطمئن جماهيره على حالة جافي

بعد أن أثار جافي الذعر خلال مباراة برشلونة وريال بيتيس في الجولة 16 من بطولة الدوري الإسباني، أعلن النادي الكتالوني أن اللاعب قد خرج من المستشفى بسلام.

جافي تعرض لضربة في الرأس خلال مباراة برشلونة وريال بيتيس، واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، ليخرج مباشرة إلى المستشفى للاطمئنان على حالته.

وتعرض برشلونة للخسارة أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، وهي الأولى للفريق الكتالوني تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديز.

ونشر برشلونة بيانًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت لإطلاع الجماهير على حالة جافي.

وجاء في البيان: "خلال مباراة برشلونة وريال بيتيس يوم السبت على ملعب كامب نو، توجه لاعب الوسط جافي إلى المستشفى، اتباعًا للبروتوكول بعد شعوره بدوار خلال اللقاء بعد ضربة في الرأس".

وتابع: "تعرض لاعب برشلونة لضربة في رأسه بالكرة بعد الدقيقة 30 من المباراة، وكان يجب أن يتم استبداله".

وأضاف: "نتائج الفحوصات التي أجريت كانت مرضية، واللاعب خرج من المستشفى".

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أنه يجب على برشلونة الانتظار ليعرف ما إذا كان جافي في وضع يسمح له بخوض مباراة بايرن ميونخ الحاسمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ملزم بالفوز على بايرن ميونخ إذا ما أراد الوصول إلى الدور الثاني من دوري الأبطال، وجافي يعد لاعبًا رئيسيًا في خطط النادي الكتالوني.

يذكر أن جافي أصبح لاعبًا مهمًا في برشلونة خلال الموسم الحالي منذ شارك في مباراته الأولى ضد خيتافي يوم 29 أغسطس الماضي.

ومنذ ذلك اليوم، لعب جافي 17 مباراة مع الفريق الأول، بواقع 12 مباراة في الدوري الإسباني، وخمس مباريات في دوري أبطال أوروبا.

جافي هو رابع أصغر لاعب يبدأ مسيرته مع نادي برشلونة، بعد أن شارك في مباراته الأولى مع الفريق بعمر 17 عامًا و24 يومًا، وذلك بعد فيسينت مارتينيز، وأنسو فاتي، وبويان كريكيتش.

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