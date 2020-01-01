بعد تعثر صفقة توديبو .. ميلان يوجه أنظاره لمدافع تشيلسي

المدافع التعيس في غرب لندن

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى اهتمام ميلان بمدافع تشيلسي أندرياس كريستنسن، لتعويض تعثر انتقال الشاب الفرنسي جان كلير توديبو من برشلونة إلى معقل الروسونيري.

وسعى عملاق الكرة الإيطالية للاستفادة من موهبة الشاب الفرنسي المُهمش من قبل فالفيردي، إلا أن التقارير الواردة من ألمانيا، أجمعت على أنه اختار الانتقال إلى صفوف شالكه.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا، فإن إدارة ميلان بدأت تدرس فكرة استعارة مدافع تشيلسي لنهاية الموسم، لتدعيم المدرب ستيفانو بيولي بدماء جديدة في الخط الخلفي فيما تبقى من الموسم.

ويعتبر المدافع الدنماركي الخيار الرابع بالنسبة للمدرب فرانك لامبارد بعد أنطونيو روديجر، كورت زوما وفيكايو توموري.

وابتعد المدافع البالغ من العمر 23 عامًا عن اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية ديسمبر الماضي، قبل أن يستعين به سوبر فرانك في مباراة الأحد الماضي أمام نوتنجهام فوريست.

ورغم ظهوره على الساحة منذ عام 2014، إلا أنه لم يحصل على فرصة اللعب لأكثر من 10 مباريات في البريميرليج، سوى مرة واحدة، وكان في موسم 2017-2018، وهو ما تسبب في خروجه على سبيل الإعارة مرتين لوروسيا مونشنجلادباخ.

ويحتاج ميلان لتعزيز دفاعه في الميركاتو الشتوي الحالي، للخروج من النفق المظلم، باحتلاله المركز الثاني عشر في جدول ترتيب أندية السيري آ بعد انتهاء 18 جولة.