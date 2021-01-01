بعد تعافيه من كورونا .. تحديد موعد عودة فيسا إلى السعودية

تعرف على موعد عودة فيسا إلى جدة

حدد النادي الأهلي، موعد عودة الصربي ليوبومير فيسا، لاعب وسط الفريق إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد سفره إلى بلاده مؤخرًا، وتعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وسافر فيسا إلى بلاده صربيا، من أجل استكمال برنامجه العلاجي، بالإضافة إلى إنهاء بعض الالتزامات الخاصة به وعائلته، ليعود مرة أخرى إلى المملكة للانضمام إلى صفوف فريقه الأهلي.

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وأشارت صحفية "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الأهلي حدد موعد وصول فيسا إلى جدة، وذلك سيكون مطلع الأسبوع المقبلة، تمهيدًا لدخوله فترة الحجر، ومن ثم المشاركة في تدريبات فريقه.

وكان مقررًا أن يعود اللاعب الصربي إلى جدة يوم 26 مارس الماضي، ولكن نتيجة فحص كورونا أظهر نتيجة إيجابية، وهو الأمر الذي أجبره على البقاء في صربيا، حتى تعافيه من الفيروس.

وبعد أن تعافى ليوبومير من إصابته، تواصل مسؤولي الأهلي معه من أجل تحديد موعد عودته، حيث تقرر أن تكون مطلع الأسبوع المقبل.

ليوبومير كان واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الفريق السابق، حيث يتولى حاليًا المسؤولية المدرب الروماني لورينت ريجيكامب.