بعد تصريحات تشافي الأخيرة .. فونت يكرر تجربة بيريز مع فيجو

هل يلتزم فونت بوعده مع الجماهير؟

أكد فيكتور فونت، المرشح لانتخابات نادي برشلونة، أنّ تشافي هيرنانديز سوف يتولى تدريب الفريق حال نجاحه، مكررًا وعد فلورنتينو بيريز مع لويس فيجو في ريال مدريد.

بيريز أعلن أثناء ترشحه لرئاسة ريال مدريد عام 2000 التوقيع مع نجم برشلونة وقتها لويس فيجو، وفي حال فشل في ذلك فسوف يدفع تذاكر الجماهير لموسم كامل.

المزيد من الفرق

وكان تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، قد نفى أنّه ضمن مشروع فونت معلنًا احترامه لجوان لابورتا وخطته للعودة.

وقال فونت في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تشافي سوف يكون مدرب برشلونة حال نجحت في الانتخابات المقبلة، لو لم يحدث ذلك فسوف أدفع التذاكر للجماهير من جيبي الخاص".

وأوضح: "أفضل شخص قادر على إقناع ليونيل ميسي بالبقاء في برشلونة هو تشافي، إنّه يعرفه جيدًا وليو يثق فيه، وأعرف أنني سوف أساهم في هذه العملية".

واختتم: "ميسي لا يمكن استبداله. أنا وتشافي نعمل سويًا منذ خمس سنوات ولدينا مشاريع مشتركة".

جدير بالذكر أنّ لابورتا أعلن ترشحه الرسمي لرئاسة برشلونة وجدد الثقة في المدرب الحالي، رونالد كومان.

وصرّح ميسي بتحمسه للموسم الحالي مع برشلونة ورغبته تقديم كل ما لديه مع الفريق مؤكدًا قدرة النادي الكتالوني على حصد جميع البطولات.