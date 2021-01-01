بعد تصريحات بموافقته على تدريب خصوم إنتر .. مورينيو مطلوب في يوفنتوس

تقارير صحفية تؤكد أن جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي يوفنتوس مطلوب حاليًا في صفوف إنتر.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتوتنهام والأسبق لإنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن النادي الإيطالي يسعى لإيجاد مديرًا فنيًا بديلًا للإيطالي أندريا بيرلو.

لماذا جوزيه مورينيو؟

وأوضحت الشبكة أن المدرب كان أحد الخيارات الأولية لإدارة يوفنتوس، في ظل نجاحاته السابقة في إيطاليا رفقة إنتر.

وكان مورينيو هو آخر مدير فني حقق لقب الدوري الإيطالي لصالح إنتر قبل أن يحققه كونتي قبل ساعات ويعيده للنيراتزوري من جديد.

ما هو مصير بيرلو؟

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن الموسم الجاري هو الأول والأخير بالنسبة لأندريا بيرلو المدير الفني الحالي للفريق.

وخسر فريق يوفنتوس الدوري الإيطالي رسميًا للمرة الأولى منذ تسع سنوات، حيث كان يحققه بشكل متتالي قبل قدوم بيرلو.

ماذا قال مورينيو عن تدريب خصوم يوفنتوس؟

قال مورينيو: "لو في أحد الأيام كان يجب أن أسافر لإيطاليا من أجل تدريب أحد الفرق المنافسة لهم، لن أفكر في ذلك الأمر مرتين".

وأضاف: "أحب أن أنظر لتلك الأمور من منظور احترافي، وأشعر بالرضا عن نفسي في ذلك الجانب".

جدير بالذكر أن مورينيو كان قد أقيل من تدريب توتنهام قبل أيام، ويعد حاليًا دون عمل أو عقود تربطه.

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