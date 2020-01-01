بعد تصريحاته المثيرة .. غزل المحلة يشكو أسامة نبيه لاتحاد الكرة

أسامة نبيه أثار الجدل بتصريحات قوية.

أصدر نادي غزل المحلة، بيانًا رسميًا، يعبر خلاله عن استياءه الشديد من تصريحات أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر السابق، والذي أثار بها الجدل مؤخرًا.

أسامة نبيه خرج بتصريحاته، يؤكد خلالها على أنه تعمد إهدار الفرص السهلة أمام الزمالك "فريقه السابق"، عندما كان لاعبًا في صفوف غزل المحلة، في مباراة كأس مصر عام 2002.

نادي غزل المحلة أعلن خلال بيانه الرسمي، تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أسامة نبيه، لاعب الفريق السابق، بعد التصريحات التي أدلى بها.

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وشدد نادي غزل المحلة على أنه يحتفظ بكامل حقوقه في التصعيد اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية، التي من شأنها الحفاظ على النادي.

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المباراة التي ذكرها أسامة نبيه، انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، في إياب نصف نهائي كأس مصر، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليصعد الفريق الأبيض إلى المباراة النهائية.

وتوج الزمالك بكأس مصر 2002، بعد الفوز على بلدية المحلة في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه عبد الحليم علي.