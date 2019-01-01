بعد تصريحاته الأخيرة - سانشيز يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ

تعرف على الوجهة المحتملة لسانشيز خلال سوق الانتقالات الصيفية

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يقترب ريناتو سانشيز، لاعب بايرن ميونخ، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات.

سانشيز انتقد قلة الدقائق التي يحصل عليها وهدد بالبحث عن فرصة جديدة مما دفع إدارة البافاري لتغريمه.

وبحسب صحيفتي "بيلد" و "ليكيب" فإن البرتغالي قريب من الانضمام إلى ليل الفرنسي بمبلغ يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو.

وأصبح مستقبل الفائز بجائزة الفتي الذهبي في 2016 ضبابيًا ومن الصعب الاستمرار مع بايرن ميونخ.

وانضم بطل أمم أوروبا في 2016 إلى صفوف بايرم ميونخ قادمًا من بنفيكا مقابل 35 مليون يورو كما قضى فترة إعارة في سوانزي سيتي.

جدير بالذكر أنّ البافاري تعاقد مؤخرًا مع فيليبي كوتينيو من برشلونة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.