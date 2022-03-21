بعد تشيلسي .. مانشستر سيتي في مرمى عقوبات إنجلترا بسبب روسيا!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر سيتي مهدد في الوقت الحالي بمواجهة نفس المصير الذي يعاني منه تشيلسي في الوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، والتي أكدت أن مقابلة بين مالك النادي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع بشار الأسد الرئيس السوري هي السبب في ذلك التهديد.

وأكدت الأنباء أن السبب في ذلك التهديد هو العلاقة الوطيدة بين النظام السوري ونظيره الروسي الذي يغزو أوكرانيا مؤخرًا.

وانتقد كريس براينت أحد نواب البرلمان البريطاني المقابلة خلال تصريحات صحفية له مع صحيفة "تيليجراف"، أدلى بها قبل قليل.

وقال براينت منتقدًا المقابلة المزعومة: "المملكة المتحدة تبقى مناهضة لأي نوع من تطبيع العلاقات مع النظام السوري".

وكانت إنجلترا قد جمدت كافة الأصول الخاصة برجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي، ومنعت عملية بيع النادي وأي انتقالات.

جدير بالذكر أن العمليات الروسية في أوكرانيا كانت قد بدأت في الخميس الـ 24 من فبراير الماضي ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.