بعد تسببه في التعادل .. لونجليه يتجنب جمهور برشلونة

تعثر غير متوقع للفريق الكتالوني

التقطت عدسات الإعلام الإسباني كليمون لونجليه، مدافع برشلونة، وهو يغادر ملعب المباراة عقب تعادل فريقه مع قادش بهدف لكل جانب لحساب الدوري الإسباني.

برشلونة سقط في فخ التعادل بهدف لكل جانب مع ضيفه بعد أن تسبب لونجليه بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. شاهد هنا.

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ونقلت "موندو" لقطات لمغادرة المدافع الفرنسي لملعب "كامب نو" وهو في حالة حزن كبيرة بعد تسببه في ضياع نقطتين على فريقه.

وأحاطت الجماهير بسيارة اللاعب لحظة خروجه، وشوهد وهو يحاول تغطية وجه ويتجنب تحية الجمهور المتجمع على بوابات الخروج.

برشلونة يعيش حالة تراجع دفاعي كبيرة هذا الموسم بسبب تعدد الإصابات في الخط الخلفي وكثرة الاعتماد على لونجليه في أكثر من مركز بالدفاع.

ومنذ انتقاله إلى صفوف برشلونة قبل موسمين قادماً من إشبيلية وثبت المدافع الفرنسي نفسه بالتشكيل الأساسي للبلوجرانا في ظل إصابات صامويل أوتيتي.

برشلونة فرط في فرصة تقليص الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد الذي تعادل ثم خسر مع ليفانتي، ولكن يمكنه التعويض عندما يقابل إلشي منتصف الأسبوع.