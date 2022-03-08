بعد تخليه عن ميسي لابورتا قريب من صفقة جديدة يبيع فيها ريال مدريد!

اقترب نادي برشلونة وصندوق الاستثمارات "CVC" من التوصل إلى اتفاق مصمم خصيصًا لنادي البلوجرانا، لمراعاة ظروف برشلونة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

وكان برشلونة قد ابتعد عن الموافقة على تلك الاتفاقية في وقت سابق، وأعلن رغبته في عمل بطولة السوبر ليج مع بعض الأندية الأخرى أبرزها ريال مدريد.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "آس" الإسبانية فإن الاتفاق الجديد سيحصل فيه النادي الكتالوني على 270 مليون يورو، ولن يتم احتساب تلك الأموال كدين جديد على النادي.

ماذا عن التضامن مع ريال مدريد؟

أشار التقرير إلى أن الاتفاق سيسمح بتخصيص 70 مليون آخرون لزيادة كتلة الرواتب للموظفين لنادي برشلونة.

إذا تحققت هذه الحركة، والتي يمكن أن ينضم إليها فريق آخر، فستترك ريال مدريد معزولًا كمعارض لمشروع خافيير تيباس، وهو الأمر الذي يدركه نادي البلوجرانا تمامًا.

ويمر برشلونة بحالة هدنة ممتازة مع النادي الملكي، لكن من الوارد أن تنتهي بهروب جوان لابورتا من التضامن مع فلورنتينو بيريز لصالح صفقة قد تحسن من وضع برشلونة المادي.

ماذا عن حل السوبر ليج؟

برشلونة، على عكس ريال مدريد، يؤيد الترويج لدوري السوبر، لكن دون كسر الحوار مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للوصول إلى اتفاق مشترك قائم على حقيقة أنهم لا يحبون مشروع الأبطال الجديد الذي صممه تشيفرين.

يختلف برشلونة أيضًا عن شركائه الرئيسيين في الترويج، حيث يرى أنه من الممكن عمل دوري سوبر لكنه مفتوح لأندية أخرى للمشاركة، في حين أن مدريد ويوفنتوس يؤيدان المنافسة المغلقة.

ما هي مميزات الصفقة الجديدة؟

ستسمح هذه العملية بإعادة وضع برشلونة في نفس المستوى الذي كان فيه قبل جائحة كورونا، إذا تم دمجها مع بيع 49 بالمائة من استوديوهات برشلونة من شركة الإنتاج السمعي البصري التابعة للنادي.

والتي أوشكت على الإغلاق، فإذا تم الاتفاق فيمكن الإعلان عنه في الأسابيع المقبلة ويحقق لنادي البلوجرانا دخلًا قدره 350 مليون يورو.

جدير بالذكر أن رفض لابورتا لتوقيع صفقة مع صندوق الاستثمارات ال "CVC" في وقت ماضي كان السبب في رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق.

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