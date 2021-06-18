بعد تحطيمه للأرقام القياسية في كرة القدم.. إنجاز تاريخي جديد لرونالدو!

الدون لا يتوقف عن الإبهار..

يواصل نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو تحقيق الأرقام القياسية التاريخية، ولكن هذه المرة برقم قياسي بعيدًا عن عالم كرة القدم إلى حد ما.

رونالدو مع مشاركته في منتخب البرتغال في يورو 2020 منذ أيام أصبح الهداف التاريخي للبطولة بعدما أحرز هدفين في شباك منتخب المجر.

والآن ينطلق الدون نحو رقم قياسي جديد، وهذه المرة على الإنترنت، إذ أن عدد متابعيه على تطبيق إنستجرام وصل إلى 300 مليون.

أصبح اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا الأكثر متابعةً على التطبيق من كافة أنحاء العالم، وأكثر من حظيّ بمتابعين في التاريخ به.

منافق أم صاحب مبدأ.. هل حرك رونالدو سوق الرعاة بإزاحة الكوكاكولا؟

وربما زاد عدد متابعي رونالدو في الأيام الأخيرة بعد الجدل الذي أثاره بالقيام بإبعاد زجاجات المياه الغازية عنه في المؤتمر الصحفي، وحث الشباب على تناول المياه بدلًا منها.

ما قام به رونالدو تسبب في هبوط بأسهم شركة المياه الغازية، كما اضطر الاتحاد الأوروبي لمخاطبة المنتخبات المشاركة في يورو 2020 بضرورة "احترام الرعاة".

الجدير بالذكر أن رونالدو يستعد حاليًا رفقة منتخب البرتغال لخوض ثاني المباريات في اليورو، عندما يواجه منتخب ألمانيا يوم السبت.