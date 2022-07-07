بعد تحذيرات الاتحاد الدولي .. رابطة الدوري السعودي: نحمي لاعبينا وتعاقداتنا سليمة

الرابطة تعدد التطورات التي شهدها الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، مستشهدة بثناء الاتحاديين الدولي والآسيوي

ردت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي على تحذيرات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين من الانتقال للمملكة، راصدًا التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة.

لماذا حذر الاتحاد الدولي من الدوري السعودي؟

قبل يومين، أصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، بيانًا رسميًا، محذرًا اللاعبين من الانتقال لعدة دوريات، كان من ضمنها الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

وجود الدوري السعودي في القائمة جاء بسبب تأخر بعض الأندية في منح لاعبيها الأجانب للمرتبات لعدة أشهر، مما اضطر أكثر من لاعب لفسخ العقد من طرف واحد في السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التحذير بمثابة الصدمة لمسؤولي الكرة السعودية في ظل الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، ومحاولات السيطرة على الجوانب المالية للأندية وكثرة الديون.

كيف ردت رابطة الدوري السعودي؟

في بداية بيانها، أوضحت الرابطة أن الدوري السعودي هو صاحب المركز الأول في تصنيف الاتحاد الآسيوي، مؤكدًا أنه دوري جذاب للاعبين والمدربين من كافة أنحاء العالم.

وأكدت الرابطة أنها تقوم بتنفيذ تعديلات شاملة من أجل حماية كافة أطراف اللعبة، مشيرة إلى أنه قبل عام تم اعتماد الصيغة الأنسب لعقود اللاعبين، وكذلك ألزمت الأندية بدفع مستحقات اللاعبين، وحال التخلف في شهرين متتاليين، يعد العقد منتهيًا مع الحفاظ على كافة حقوق اللاعب المادية.

واستشهدت الرابطة بالإشادات التي تلقاها الدوري السعودي من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي.

وجاء نص البيان كاملًا كالتالي:

تعد كرة القدم الرياضة الأولى في المملكة العربية السعودية ونحن فخورون بتأثير اللعبة على جميع المستويات في جميع أنحاء المملكة، حيث حصلت الكرة السعودية على مستوى الأندية على المركز الأول في تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مما شكل عامل جذب جوهري للاعبين والمدربين من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى أنديتنا، كما أن الدوري السعودي يُعد حاليا الأعلى متابعة واهتمامًا في الشرق الأوسط، بفضل دعم قيادة المملكة وحرصها على رفع مستوى كرة القدم بما يحقق منها صناعة ناجحة وفاعلة لكافة الأطراف المعنية باللعبة.

ومع التطور الملحوظ في مملكتنا الغالية، فإن رحلة التحول عملت على جذب الاستثمارات للدوري السعودي للمحترفين، وساهم ذلك في تحول رياضة كرة القدم داخل الملعب وخارجه، بما في ذلك تعزيز الحوكمة والتحول الرقمي والمنشآت الرياضية، مع المزيد من الخطط المستقبلية التي يجري العمل عليها، ومنها على سبيل المثال، تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف التي أُعلن عنها الشهر الماضي .

ولأننا ندرك أهمية لاعبينا ونقوم بتنفيذ تعديلات شاملة لحماية جميع الأطراف، جنبًا إلى جنب مع التعامل بوضوح وشفافية مع جميع الجوانب الرياضية الأخرى. ولذلك منذ شهر يونيو لعام 2021، تم اعتماد الصيغة الأنسب لعقود اللاعبين المحترفين الإلزامية لجميع اللاعبين في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على حقوق اللاعبين وحمايتهم، الذي نص على أنه إذا لم يتم دفع مستحقات اللاعب لشهرين متتاليين يعد العقد منتهياً مع الحفاظ على حقوق اللاعب المالية وتمت مراجعة صيغة العقد من قبل الرابطة الدولية للاعبي كرة القدم "فيفبرو - FIFPro" مع تنفيذ جميع الملاحظات الواردة. وعلاوةً على ذلك، وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم مذكرة تفاهم مع الرابطة السعودية للاعبين المحترفين بدعم من رابطة الدوري السعودي للمحترفين للعمل على تحقيق المستهدفات.

كما شهدت إجراءات الكفاءة المالية انخفاضاً إجمالياً في التزامات الأندية بنسبة بلغت أكثر من 51٪ في العام الماضي، بالإضافة إلى إجراءات تم تعزيزها مؤخراً لتسجيل الأندية وتراخيصها، وحماية اللاعبين وضمان حقوقهم وسلامة تعاقداتهم، وتحديث غرفة فض المنازعات المحلية. مما ساعد على الانخفاض غير المسبوق لعدد الدعاوى والنزاعات، التي مازال عدد منها منظور من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم *ولم يتم البت فيها*، وبالتالي لا يمكن قيدها ضد أنديتنا قبل صدور أحكامها.

وتشهد جميع الجهات المنظمة لكرة القدم، بما في ذلك الاتحادان الدولي والآسيوي، التقدم السريع الذي نحققه والفرص التي أمامنا. وسنواصل لعب دور نشط في منظومة كرة القدم بالتواصل مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك "فيفبرو"، لإظهار التقدم والتحسينات التي نحققها لصالح رياضة كرة القدم.

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