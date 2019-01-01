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بعد تجديد عقده مع إنتر.. جابي جول يشكر النيراتزوري على ثقتهم به

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Playing Surface/Getty
جابي جول يعلن عن سعادته بتجديد ثقة إنتر ميلان فيه

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

صرح مهاجم إنتر ميلان الشاب البرازيلي جابرييل باربوسا والمعروف إعلاميًا بجابي جول أنه سعيد بتجديد عقده لعام إضافي مع النيراتزوري.

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وكان جابي جول قد انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي فلامنجو البرازيلي منذ أيام قليلة، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي الذي سيعود بعدها إلى صفوف إنتر.

وكان جابي جول قد حقق أرقامًا مميزة في الموسم الماضي مع نادي سانتوس، إذ حصل على لقب هداف الدوري البرازيلي برصيد 18 هدفًا.

وفشل إنتر في إيجاد عرض للاعب البرازيلي داخل أوروبا، وذلك بعد تراجع ويست هام يونايتد ــ أبرز المهتمين باللاعب ــ عن ضمه بسبب الشروط التي طلبتها إدارة النيراتزوي.

وقام إنتر ميلان بإعارة اللاعب إلى فلامنجو مع تجديد عقده لعام إضافي، مما يضمن له العودة إلى صفوف النيراتزوري مرة أخرى، مما جعل اللاغب يصرح بأنه فخور بهذا القرار وممتن كثيرًا لإدارة النيراتزوري.

يذكر أن جابرييل باربوسا كان قد انضم إلى صفوف إنتر ميلان قادمًا من نادي فلومينينسي قبل ثلاثة سنوات، في صفقة كلفت النيراتزوري حوالي 30 مليون يورو

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