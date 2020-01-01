بعد تتويج الهلال بالدوري .. من هو أكثر لاعب بصفوف الزعيم تأثيرًا في البطولة؟

الهلال توج باللقب رقم 16 بتاريخه.

نجح نادي الهلال في استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حصل عليه غريمه التقليدي النصر الموسم الماضي، لينجح الزعيم في رفع رصيده إلى الدوري رقم 16 في تاريخه.

الهلال استطاع أن يحسم لقب الدوري، بعد تحقيقه الفوز على الحزم، رغم فوز النصر على الفيحاء، في مباريات الجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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ولكن وراء تتويج الهلال بلقب الدوري هذا الموسم، العمل الجماعي بين اللاعبين وأجهزة الفريق سواء الفنية أو الطبية أو الإدارية، بالإضافة للدعم المقدم من جانب الإدارة برئاسة فهد بن نافل، وأيضًا الاستقرار الموجود بالفريق.

ويبقى هناك بعض اللاعبين الذين ساهموا بشكل كبير في تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، واستعادة اللقب الذي كان حصل عليه النصر الموسم الماضي.

ولا يختلف أحد على أن البرازيلي كارلوس إدواردو هو أبرز لاعبي الهلال بمسابقة الدوري، وهو من ساهم بشكل كبير في تتويج الزعيم باللقب.

ما الذي قدمه كارلوس إدواردو مع الهلال هذا الموسم بمسابقة الدوري السعودي؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية..

لعب البرازيلي إدواردو مع الهلال 22 مباراة، نجح في تسجيل 12 هدف، وسدد الكرة على المرمى 20 مرة، وسدد الكرة خارج المرمى 16 مرة.

مرر إدواردو الكرة 738 مرة، منها 609 تمريرة صحيحة، خلال الـ22 مباراة التي لعبها رفقة الهلال ببطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ورحل كارلوس إدواردو عن صفوف نادي الهلال، لينتقل إلى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الزعيم.