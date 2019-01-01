بعد تتويج الأهلي بالدوري المصري.. ما قيمة مكافآت اللاعبين والجهاز الفني؟

الأهلي يتوج بالدوري رقم 41 في تاريخه

عبده الليثي فيسبوك تويتر

توج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018 - 2019، بعد الفوز أمس على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الـ33.

وشهدت النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز منافسة قوية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في بعض الأوقات قبل أن يحسمها المارد الأحمر أمس.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن الأهلي سيحصل على مكافأة ما يقرب من 12 مليون جنيه للجهاز الفني والإداري للاعبين.

وأشارت التقارير أن كل لاعب سيحصل على ما يقرب من 170 ألف جنيه، بينما سيحصل كل عضو من الجهاز الفني والإداري على 5 أشهر مكافأة.

إقرأ أيضًا - الاتحاد المصري لكرة القدم يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب لكل فريق

وأفرجت إدارة النادي الأهلي على مكافآت اللاعبين المتأخرة لديهم بعد ما حققوه في الفترة الأخيرة من حيث الصعود إلى قمة الدوري مرة أخرى والفوز به.