بعد تبوله على تمثال الغريم .. غرامة مالية على مشجع نيوكاسل!

صدر حكم بحق أحد مشجعي نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بدفع تعويض مالي لنادي سندرلاند، بعد تبوله على تمثال أسطورة النادي بوب ستوكو.

والتقطت الكاميرات يوم السبت الماضي توماس فليت، 21 عامًا، وهو يدنس النصب التذكاري، مما تسبب في غضب جماهير سندرلاند خاصة مع انتشار مقطع الفيديو.

ويجب أن يدفع مشجع نيوكاسل الآن 250 جنيهًا إسترلينيًا (296 يورو)، كما تلقى أيضًا غرامة بسبب المخالفة قدرها 40 جنيهًا إسترلينيًا (47.5 يورو).

فعل غبي!

وللتخفيف من تصرفات فليت بعد إقرار المتهم بالذنب لارتكابه ضررًا جنائيًا، اعترف أنجوس وستجارث أن مشجع نيوكاسل قد ارتكب فعلًا غبيًا يأسف عليه الآن.

وقال وستجارث: "لقد كان غبيًا للقيام بما فعله، لقد كان عدم احترام للكثير من الناس".

فيما وبخت كاي جيلبرت رئيسة هيئة المحكمة فليت، الذي يقضي عقوبة سجن مع إيقاف التنفيذ بسبب جرائم تتعلق بالعنف المنزلي.

وقالت: "لقد ارتكبت هذه الجريمة أثناء معاقبتك بحكم مع وقف التنفيذ".

وأضافت: "لن نفعل الحكم الموقوف تنفيذه لأن هذه جريمة مختلفة، لقد تصرفت بتهور، ولا نريد رؤيتك مرة أخرى هنا".

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