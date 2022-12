بعد تألقه في كأس العالم.. جيرو يحسم مستقبله مع ميلان

حسم النجم الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم فريق ميلان، مستقبله مع النادي بعد اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويتألق جيرو حاليًا مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022، وسجل هدف في فوز الديوك بالأمس على بولندا بثلاث أهداف مقابل هدف، ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي من البطولة.

وأصبح نجم ميلان الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي متجاوزًا تييري هنري برصيد 52 هدفًا بعد هدفه بالأمس في بولندا.

ونشر فابريزو رومانو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين، قال فيه أن جيرو سيمدد عقده مع ميلان بعد انتهاء بطولة كأس العالم.

Olivier Giroud, set to extend his contract with AC Milan after the World Cup. New deal proposal will be ready in order to get the documents signed done as soon as possible. 🔴⚫️🇫🇷 #ACMilan



Giroud's now focused on the World Cup but he'd be more than happy to continue with Milan. pic.twitter.com/wOT2HxRwfp