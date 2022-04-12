بعد تألقه أمام بولندا .. عبد الله المعيوف يطالب بتعاقد الهلال مع مبابي

حارس الهلال يتفاعل مع تألق نجم منتخب فرنسا

طالب عبد الله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال، بالتعاقد مع النجم الفرنسي كليان مبابي، من أجل ضمه لصفوف الزعيم خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه رفقة الديوك في كأس العالم قطر 2022.

ونجح مبابي في قيادة فرنسا لتحقيق الانتصار على بولندا، بعدما سجل هدفين في انتصار الديوك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل إلى دور الربع نهائي بالمونديال.

وتفاعل المعيوف مع تألق مبابي، حيث نشر عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" صورة لمبابي وهو يحتفل بهدفه في بولندا، مطالبًا تعاقد الهلال معه.

📸 || عبدالله المعيوف :

يبيلنا نقدّم عرض لمبابي ويجي للزعيم 😂💙. pic.twitter.com/NWnBNLsfWs — مدرج الهلال (@modarajalhilal) December 4, 2022

وكتب حارس الهلال معلقًا على صورة مبابي بالعامية السعودية: "يبيلنا نقدم له عرض يجي للزعيم".

ولم ينضم المعيوف لقائمة منتخب السعودية في كأس العالم 2022، بناءً على رغبة الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر.