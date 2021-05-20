بعد تاليسكا .. صفقة عالمية أخرى في الطريق إلى النصر

النصر يواصل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين

تعمل إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر جاهدة، لتدعيم صفوف الفريق الأصفر بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم المقبل.

وتسعى إدارة النصر لتدعيم صفوف النصر، من أجل المنافسة على كافة البطولات الموسم المقبل، في ظل عمليات الإحلال والتجديد التي سيقوم بها النادي خلال فترة الانتقالات القادمة.

ما هي الصفقة العالمية القادمة للنصر؟

أفادت صحيفة "المدينة" السعودية بأن إدارة نادي النصر توصلت لاتفاق مع نادي جوانزهو الصيني، من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي باولينهو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

النصر عرض على جوانزهو التكفل بـ70% من رواتب اللاعب، على أن ينضم إلى صفوف العالمي، لمزاملة مواطنه أندرسون تاليسكا الذي انضم لصفوف الفريق مؤخرًا.

مكان من سيحل باولينهو في قائمة النصر؟

الصحيفة السعودية أشارت إلى أن النصر سيقوم بقيد باولينهو بدلًا من الأرجنتيني بيتي مارتينيز، الذي يعاني من إصابة قوية ستبعده عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

باولينهو سينتقل إلى صفوف النصر لمدة 6 أشهر بدلًا من بيتي مارتينيز، على أن يعود الأخير إلى قائمة النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية 2022.

ويعاني بيتي مارتينيز من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والذي سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر قادمة، وهو الأمر الذي دفع إدارة النصر تبحث عن لاعب أجنبي بديلًا له تقوم بقيده في كشوفات الفريق.

من هي الصفقة الثقيلة الأولى التي تعاقد معها النصر؟

ونجحت إدارة نادي النصر مؤخرًا في إتمام التعاقد مع اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد أن كان قريبًا من التوقيع لنادي الهلال، وذلك لينضم اللاعب لصفوف العالمي.

ويعد تاليسكا إضافة كبيرة في صفوف نادي النصر، استعدادًا للموسم المقبل، حيث تريد الإدارة إعداد فريق قوي قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا الموسم الحالي.

من هو باولينهو؟

ويبلغ باولينهو من العمر 32 عامًا، وبدأ مسيرته في البرازيل، حيث لعب للعديد من الأندية، وتألق مع كورينثيانز قبل أن ينتقل إلى توتنهام الإنجليزي، ثم إلى جوانزهو الصيني.

وبعدا انتقل لمدة موسم واحد من جوانزهو إلى برشلونة الإسباني، ليعود مرة أخرى إلى جوانزهو الصيني، الذي يقدم معه مستويات مميزة.

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