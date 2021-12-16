بعد تألقه في كأس العرب .. فسخ عقد بلايلي مع قطر

كما خطف يوسف بلايلي؛ جناح أيسر منتخب الجزائر ونادي قطر القطري، الأنظار بتألقه في كأس العرب قطر 2021، أصبح حديث الساعة، لكن ليس لتألقه.

بلايلي يقود الجزائر لنهائي كأس العرب:

محاربو الصحراء وصلوا لنهائي البطولة العربية، أمس الأربعاء، بعدما حققوا فوزًا صعبًا أمام قطر، بثنائية مقابل هدف وحيد.

بلايلي هو من سجل هدف الفوز للخضر في الدقيقة 17+90، بعدما كان قد ساهم بشكل كبير في عبور ربع النهائي أيضًا، بتسجيله صاروخية من وسط الملعب في مرمى المغرب.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الجزائري بمنتخب تونس، في النهائي، المقرر إقامته في 18 من ديسمبر الجاري، على استاد البيت.



لماذا تم فسخ عقد بلايلي مع ناديه؟

الجناح الجزائري كان قد انضم لقطر في نهاية 2020، في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده مع النادي الأهلي السعودي.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد بلايلي مع قطر في نهاية موسم 2021-22، لكن وكيله فاجأ الجميع بفسخ عقده.

وقال وكيل اللاعب، في تصريحاته لصحيفة "الشروق نيوز" الجزائرية: "فسخ العقد جاء بالاتفاق بين الطرفين، وحاليًا نخطط لنقل بلايلي إلى نادٍ أوروبي كبير قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا، في يناير المقبل".

ماذا قدم بلايلي مع نادي قطر؟

شارك اللاعب بقميص النادي القطري في 24 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 17 هدفًا، وصنع ثلاثة أهداف أخرى.

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