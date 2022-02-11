رسميًا | أولمبياكوس يُعلن ضم لاعبي النصر وأبها

أعلن أولمبياكوس اليوناني انضمام السعوديين، محمد القحطاني ومشاري المشهري، لصفوف فريقه تحت 23 عامًا، وذلك عبر تغريدة نشرها على الحساب الرسمي لأكاديمية النادي.

وأوضح برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في وزارة الرياضة السعودية أن لاعبي النصر وأبها وقعا عقدين يمتدان لموسم ونصف، وذلك بعدما نالا إعجاب النادي اليوناني عقب تجارب الأداء التي خاضاها هناك.

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القحطاني والمشهري هما سادس لاعبين ينتقلان للعب في أوروبا ضمن برنامج ابتعاث المواهب السعودية، بعد انضمام فراس الغامدي لنادي ناستيك الإسباني وأصيل الحربي لنادي بورتيمونينسي البرتغالي وأسامة المبيريك لنادي ليجيا وارسو البولندي وأصيل عابد لنادي مليلية الإسباني.

من جانبه أكد

هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث أن هدفهم هو مواصلة تصدير اللاعبين بعد إعدادهم في مقر البرنامج بمدينة سالو الإسبانية من خلال الحصص التدريبية اليومية والحصص الذهنية واللغة تمهيدًا لسهولة احترافهم والانسجام الكامل مع الأندية الأوروبية والخروج بالفوائد الكبيرة على كرة القدم السعودية.

وثمن طاشكندي تعاون إدارتي ناديي النصر وأبها بخصوص احتراف القحطاني والمشهري مع نادي أولمبياكوس اليوناني وتسهيل جميع الإجراءات تماشيًا مع رؤية وأهداف البرنامج.