بعد تألقه .. موقف سلطان مندش من الاستمرار مع الأهلي

مندش تألق مؤخرًا وقاد فريقه لانتصار قاتل أمام الاتفاق

كشفت تقارير صحفية، موقف سلطان مندش لاعب النادي الأهلي، من الاستمرار مع فريقه، بعد تألقه خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه كان ضمن المرشحين للرحيل عن الراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت إدارة الأهلي تخطط للتخلص من خدمات سلطان مندش، وذلك بدخوله في صفقات تبادلية، ولكن اللاعب ظهر خلال الفترة الماضية بشكل رائع مع الفريق.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن سلطان مندش لم يتلق عروضًا احترافية خلال الفترة الماضية، من أجل انتقاله لأحد الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت مصادر الصحيفة على أن مندش يحظى بثقة الجهاز الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، والإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة، وذلك بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه مؤخرًا.

وبعد أن منحه فلادان الفرصة، نجح مندش في اقتناصها بشكل رائع، حيث ساهم في تحقيق الأهلي الفوز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما سجل هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة، بالمباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

مندش أهدى الفوز للنادي الأهلي وجماهيره، وأشار إلى أنه سيواصل الظهور بالمستوى الفني الذي يرضي الجميع خلال الموسم الحالي، لمساعدة الفريق على المنافسة على صدارة الترتيب.