بعد تألقه مع ميسي في الأرجنتين .. صراع يوفنتوس وتوتنهام على نجم شتوتجارت

أداء مميز منه للغاية..

تداولت تقارير صحفية إنجليزية أن ثمة صراع قد بدأ بين توتنهام ويوفنتوس بشأن نيكولاس جونزاليس، لاعب شتوتجارت، للتعاقد معه الصيف المقبل.

جونزاليس هو أحد أبرز اللاعبين في النادي الألماني العائد للبوندسليجا هذا الموسم، إذ سجل خمسة أهداف وصنع آخرين في 11 مباراة خاضها قميص الشفابينس.

ويمكن الاعتماد على جونزاليس في مركز المهاجم الصريح وكذلك كجناح أيسر في طريقة 3-4-3، تمامًا كما فعل معه سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين.

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وبحسب ما أشارت له تقارير من "The Athletics" فإن شتوتجارت لن يُمانع التخلي عن صاحب الـ22 عامًا إذا ما عُرض عليه 30 مليون يورو في الميركاتو الصيفي.

بشكلٍ عام، التألق اللافت للنظر لجونزاليس مع منتخب الأرجنتين في التوقف الدولي الماضي وإحرازه لهدفين سلط عليه الأضواء كثيرًا، وما زاد من قيمته هو الأداء الرائع الذي يقدمه مع شتوتجارت هذا الموسم.

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سواء يوفنتوس أو توتنهام، ستكون مهمة الفريقين صعبة خصوصًا بسبب مطالب شتوتجارت المادية والتي يدعمها تمديد اللاعب لعقده الأسابيع الماضية حتى 2024 بدون وجود شرط جزائي.

يوفنتوس ليس النادي الإيطالي الأول الذي يهتم بجونزاليس، فاللاعب سبق وأن كان قريبًا من الانضمام إلى إنتر في فترة من الفترات، كما ارتبط بعدد من الأندية الإنجليزية أبرزها برايتون.

يذكر أن شتوتجارت قد دفع 8 ملايين يورو إلى أرجنتينيوس جونيورز للتعاقد مع جونزاليس في صيف 2018، ورغم موسمه الأول المآسوي الذي انتهى بالهبوط إلى الدرجة الثانية، تمكن من إعادة النادي الجنوبي للبوندسليجا بإحرازه 15 هدفًا الموسم الماضي، ما كان كفيلًا له بالانضمام إلى منتخب الأرجنتين فيما بعد.