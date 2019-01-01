بعد تألقه مؤخرًا - ريال مدريد يستعد لتحسين عقد ريجيلون

ريجيلون أصبح خليفة مارسيلو في مركز الظهير الأيسر وريال مدريد يقرر منحه مكافأة

قرر نادي ريال مدريد الإسباني منح سيرجيو ريجيلون، مدافع الفريق، عقدًا جديدًا مع زيادة راتبه بعد تالقه مؤخرًا.

ريجيلون صعد إلى الفريق الأول مطلع الموسم الجاري وشارك في 701 دقيقة حتى الآن وقدّم مستويات جيدة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ عقد اللاعب ينتهي في صيف 2020 وريال مدريد يرغب في تمديده وزيادة راتبه ليتساوى مع متوسط اللاعبين في الفريق الأول.

وأوضحت أنّ عقده السابق يتضمن وجوده في فريق الرديف ولكنّه الآن صار عنصرًا هامًا في كتيبة سانتياجو سولاري.

*جماهير ريال مدريد الآن* pic.twitter.com/VW41Vo2YQK — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت أنّ ريجيلون سوف ينضم لمنتخب إسبانيا تحت 21 عامًا في معسكر مارس المقبل.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد في ظل وجود ريجيلون داخل الملعب استقبل 4 أهداف فقط بمعدل هجف كل 201 دقيقة.