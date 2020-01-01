بعد تألقه - أبها يجدد تعاقد أمحمدي حتى 2022

الحارس المغربي مستمر في صفوف أبها لفترة أطول.

أعلن نادي أبها، عن تجديد عقد المغربي عبد العالي أمحمدي، حارس مرمى الفريق، لمدة موسمين إضافيين، ليستمر مع الفريق حتى عام 2022.

أمحمدي يقدم مستويات رائعة رفقة أبها هذا الموسم، بعد صعوده إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث جمع 23، بالإضافة إلى تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشارك عبد العالي مع أبهاء في 14 مباراة دورية، ويعد من أفضل اللاعبين بالدوري، حيث تصدى هذا الموسم لـ29 كرة خطيرة على مرماه.

عبد العالي أمحمدي بدأ مسيرته رفقة نادي الكوكب المراكشي المغربي، لمدة ثلاث مواسم، قبل الانتقال إلى نهضة بركاتن، الذي وصل معه لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وانضم أمحمدي لصفوف أبها مع بداية الموسم الحالي، قادمًا من فريق نهضة بركان، ليدعم صفوف الفريق، بعد صعوده إلى الدوري السعودي.

وصعد أبها إلى صفوف الدوري السعودي للمحترفين، بعد تحقيق لقب دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بعد وصوله للنقطة 69 من 38 مباراة.