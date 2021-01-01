بعد تأكيد وكيله على الرحيل .. أول رد فعل من النصر بشأن أزمة مايكون

هل يستمر مايكون مع النصر؟

فجر البرازيلي ريناتو، وكيل أعمال مواطنه مايكون بيريرا مدافع نادي النصر، مفاجأة من العيار الثقيل مساء أمس الأربعاء، بشأن مستقبل اللاعب مع فريقه، حيث أكد على أنه سيرحل ولن يلعب مجددًا بقميص العالمي.

تصريحات وكيل مايكون جاءت بسبب عدم حصول اللاعب على رواتبه منذ 6 أشهر، وأيضًا عدم تلقيه ردًا من جانب إدارة نادي النصر، حول مهلة سداد المستحقات، ليغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية يومين متتاليين، قبل مباراة السوبر السعودي أمام الهلال.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن هناك مساع حثيثة من جانب إدارة النصر لاحتواء الأزمة، حيث سيتم إصدار بيانًا للرد حول هذه المستجدات، كرد فعل على تصريحات ريناتو.

كما أكدت مصادر للصحيفة السعودية، على أن مايكون لن يعود إلى النصر قبل ضمانات كافية باستلام مستحقاته المتأخرة، خاصة مع تسلم الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب الفريق مستحقاته، بحسب ما أشار له بعض المقربين من نادي النصر.

ويغيب مايكون عن المشاركة في استعدادات النصر لمواجهة ديربي الرياض، في مباراة السوبر السعودي أمام الهلال، والمقرر لها مساء يوم السبت المقبل.

ويعد مايكون واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للنصر بقيادة الكرواتي ألين هورفات، حيث يلعب في مركز قلب الدفاع، بجوار عبد الله مادو.