بعد تأجيلها - هل تُحرم مصر من رمضان صبحي ومصطفى محمد في أولمبياد طوكيو؟

أولمبياد طوكيو 2020 تم تأجيلها للعام المقبل بسبب كورونا

تسبب قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في حالة من الجدل بالوسط الرياضي المصري، بشأن إمكانية حرمان رمضان صبحي؛ قائد منتخب مصر الأوليمبي، ومصطفى محمد؛ هداف المنتخب، من المشاركة في البطولة.

الثنائي قاد شباب الفراعنة للتتويج أبطالًا لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بالفوز أمام كوت ديفوار في النهائي بنتيجة 2-1، ليحققوا حلم الصعود للأولمبياد.

اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت اليوم الثلاثاء، تأجيل نسخة عام 2020 من البطولة للعام المقبل، على أن تقام قبل نهاية صيف عام 2021، على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في كثير من البلدان.

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مع إقامة البطولة بشكل رسمي العام المقبل فإنه أغلب لاعب المنتخب المصري الأولمبي وعلى رأسهم رمضان ومصطفى، سيكونون قد تخطوا الـ23 عامًا من عمرهم، في الوقت الذي تنص به اللوائح المتعارف عليها على ألا تتجاوز أعمار المشاركين 23 عامًا، مع السماح بضم 3 لاعبين فوق السن.

رغم هذا لن يُحرم المنتخب من أي لاعب يتعدى 23 عامًا، إذا لا تحسب لوائح الأولمبياد أعمار اللاعبين من موعد انطلاق البطولة، حيث تقول اللوائح: "يسمح لأي لاعب تجاوز سن الـ23 المشاركة في البطولة، حال إذا ما كان شارك في التصفيات المؤهلة"، وهناك بند آخر يقول: "السن الأولمبي المسموح به للمشاركة في المنافسات بداية من أول شهر يناير 1997 أو ما بعده"، وهو ما يعني أن كافة لاعبي مصر الذين شاركوا في كأس إفريقيا تحت 23 عامًا، مسموح لهم بالمشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة.

يذكر أن أولمبياد طوكيو كان من المقرر أن تنطلق في شهر يوليو المقبل.