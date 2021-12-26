بعد بيدري والزلزولي .. نجم شاب آخر فضّل برشلونة عن ريال مدريد

يبدو أن نجم برشلونة الصاعد، جافي كان لؤلؤة آخرى سرقها نادي برشلونة تحت أنظار ريال مدريد، بعد اهتمام الأخير بالحصول عليه.

اللاعب الإسباني يعتبر الآن أحد أهم مواهب العالم في الأعوام الأخيرة بعدما نجح في جذب كل الأضواء إليه بمجرد وصوله إلى الفريق الأول لبرشلونة، ومنه لمنتخب "لا روخا" تحت قيادة لويس إنريكي.

وظهر جافي مع الفريق الأول لبرشلونة للمرة الأولى وهو في السابعة عشر من عمره بيوليو 2021 بناءً على استدعاء من المدرب السابق رونالد كومان، ومنذ ذلك الحين صار اللاعب قطعة أساسية في منتصف ميدان "البلوجرانا".

ما هي حقيقة اهتمام ريال مدريد بجافي؟

كشف مانويل فاسكو، أول مدرب لعب جافي تحت إمرته في مقابلة في صحيفة "دياريو سبورت"، أنه جرى بالفعل اختبارات مع الفريق الملكي في بداية مسيرته، لكنه في النهاية اختار برشلونة.

وقال فاسكو: "جرب الصبي كلا الناديين، لكن عندما ذهب إلى برشلونة قال لوالده:" أبي، هنا أفضل وأريد أن ألعب هنا".

من هم اللاعبين الآخرين الذين فضلوا ريال مدريد عن برشلونة؟

أحد اللاعبين هو لاعب خط الوسط المميز، بيدري الذي فاز منذ شهر بجائزة "الفتى الذهبي" وأصبح لاعبًا أساسيًا في صفوف برشلونة.

بيدري قام بالتجارب مع ريال مدريد ولكن لم ينجح، لينتقل إلى لاس بالماس، ومنه إلى برشلونة الذي يلعب مع فريقه الأول بدايةً من الموسم الحالي.

أما الآخر، هو المغربي عبد الصمد الزلزولي الذي يعتبر أبرز اكتشافات النادي الكتالوني، وأصبح اللاعب المفضل لتشافي على أحد الأروقة.

وكان ريال مدريد قد رفض اللاعب بسبب شرطه الجزائي الذي كان يقدر بمليوني يورو وهو الأمر الذي جازف برشلونة في فعله لانتدابه.

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