بعد بلعمري .. هداف الدوري الجزائري ونجم إنتر السابق في الطريق للدوري السعودي

الدوري السعودي أصبح وجهة مفضلة لنجوم الجزائر

أصبح الدوري السعودي في السنوات الأخيرة الوجهة المفضلة لنجوم شمال إفريقيا وخاصة الجزائر، إذ ينشط في البطولة العديد من النجوم الجزائريون وقد استطاعوا ترك بصمة ممتازة في الملاعب السعودية.

ويُعد جمال بلعمري وعبد القادر بدران آخر نجوم الجزائر المنضمين للدوري السعودي في موسمه الجديد، وإن كان الأول قد سبق أن خاض تجربة مع الشباب كانت ناجحة للغاية لكن نهايتها كانت سلبية بفسخ عقده من جانب واحد وخسارته لقضيته مع النادي.

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صحيفة الشروق الجزائرية أوضحت في تقرير لها أن الدوري السعودي أصبح بالفعل المفضل لدى نجوم الجزائر مقارنة بالدوريات العربية الأخرى خاصة التونسي، وذلك للفوارق الهائلة في المقابل المالي وكذلك للبنية التحتية الرياضية القوية في السعودية ولتواجد العديد من المدربين واللاعبين الأجانب أصحاب الجودة العالية.

وأشارت إلى أن العديد من اللاعبين الجزائريين سينتقلون لأندية دوري الدرجة الثانية السعودي في الموسم القادم، بجانب عدد آخر سينشط مع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وأفادت أن مدافع الترجي، حسين بن عيادة، مرشح فوق العادة لارتداء قميص أحد كبار الدوري السعودي في الموسم القادم، كما أن لديه عرضًا من الطائي الذي ضمن البقاء في دوري المحترفين، حيث ينتظر نهاية الدوري التونسي للتوجه إلى السعودية وإغلاق المفاوضات مع أحد الناديين.

أحمد عفيفي: هداف مولودية الجزائر "سامي فريوي" لاعب متنوع وبيهدف بكل الطرق#فن_وهندسة pic.twitter.com/8LdG5fD1UB — Zamalek TV - قناة الزمالك (@ZamalekScTV) February 9, 2021

سامي فريوي نجم مولودية الجزائر وهداف الدوري المحلي هو الآخر بحسب الشروق في طريقة لتمثيل أحد أندية الدوري السعودي، إذ تلقى عروضًا من عدة أندية هناك مما جعله يتراجع عن تجديد عقده مع ناديه.

الأمر لم يقتصر على اللاعبين الناشطين في الدوري المحلي، بل امتد كذلك لنجوم الجزائر المتواجدين في أوروبا، حيث أفاد موقع ترانسفير ماركت أن إسحاق بلفوضيل مهاجم هيرتا برلين الألماني في طريقه للانضمام لنادي الفتح السعودي، والذي فضله على عدة أندية خليجية وألمانية.

Ishak Belfodil's form is 🔥🔥



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And another ⚽⚽ this weekend! pic.twitter.com/f4aTsgxB88 — GOAL (@goal) April 23, 2019

صاحب الـ30 عامًا حظي بمسيرة جيدة في أوروبا ارتدى خلالها قمصان العديد من الأندية وأبرزها بارما وإنتر الإيطاليين وهوفنهايم الألماني وليون الفرنسي.



يُشار إلى أن الدوري السعودي سيُختتم مساء الإثنين القادم بإقامة جميع مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد نظرًا للتنافس الشديد في القمة والقاع.

الهلال والاتحاد يتصارعان على اللقب مع أفضلية الأول في امتلاك مصيره بيده، فيما تُحاول 7 أندية النجاة من الهبوط لدوري يلو وأبرزها الأهلي والاتفاق والفيصلي.