بعد برشلونة نادي إسباني أخر يفاوض ويليان

هل يرحل ويليان إلى الدوري الإسباني؟

أكدت عدد من التقارير الصحفية الإسبانية بأن جناح تشيلسي الإنجليزي ويليان يعتبر هدفاً لنادي أتليتكو مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

ويليان ينتهي عقده الصيف الجاري رفقة تشيلسي الإنجليزي، وكان قد صرح في تصريحات سابقة أن المفاوضات على تجديد العقد متوقفة منذ ديسمبر الماضي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: بأن المفاوضات قد بدأت بين أتليتكو مدريد ووسيط يحق له نيابة عن ويليان لانتقال اللاعب في الصيف المقبل، وبالفعل تم تقديم عقد.

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وأضافت الصحيفة بأن اللاعب قرر الرحيل عن تشيلسي في نهاية عقده، ولكنه يريد الاستمرار في اللعب في أكبر الأندية الأوروبية لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وأردفت: "فريق لوموكوتيف موسكو الروسي أيضاً يريد التعاقد مع اللاعب بعقد مغري للغاية ولكن اللاعب غير متحمس لهذه النقلة خصوصاً بعد رغبة برشلونة في التعاقد معه في وقت سابق في الصيف الماضي".

برشلونة كان قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي البالغ من العمر 31 عاماً الصيف الماضي، ولكن تشيلسي تمسك ببقاء اللاعب بسبب العقوبة المفروضة عليه بمنعه من التعاقد في ذلك الوقت.