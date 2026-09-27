بعد بدايته المتعثرة في باريس سان جيرمان.. فان بوميل ينصح نجم بلجيكا!

يعيش مارك فان بوميل فترة رائعة. فقد توّج ابنه روبن ظهوره الأول مع منتخب هولندا بتمريرة حاسمة ممتازة، ومن ثم شاهد فان بوميل، بصفته مدرب منتخب بلجيكا، فريقه يتغلب على إيطاليا بنتيجة 0-2 بأسلوب مثير للإعجاب.

ونُقل عن فان بوميل قوله في لقاء إعلامي يوم الأحد، بحسب صحيفة Algemeen Dagblad: «كأب، مشاهدة ابنك يخوض ظهوره الأول مع منتخب هولندا أمر جميل بحد ذاته. كنا نتابع عبر الهاتف مع جزء كبير من الطاقم الفني، ثم قدّم تلك التمريرة الحاسمة. أمر رائع، رغم أنني كنت بالطبع أتمنى لو كنت في الملعب».

كما يسعد مدرب بلجيكا لأن تشافي منح ابنه فرصة الخوض في التجربة مباشرة. «تشافي رجل رائع. لعبت معه في برشلونة، وكان مدرباً عندما واجهت برشلونة مع أنتويرب في دوري أبطال أوروبا. حقيقة أنه يمنح روبن ظهوره الأول الآن تجعل الأمر مميزاً بشكل مضاعف. كنا على تواصل بشكل مقتضب بالفعل قبل التوقف الدولي».

ويوم الاثنين يجلب اسماً كبيراً آخر. فمنتخب فرنسا بقيادة زين الدين زيدان يزور بروكسل. «من المميز أن أدرّب في مواجهة زيدان. لقد كان لاعباً استثنائياً. لعبت ضده مرة واحدة، مع برشلونة أمام ريال مدريد. إذا كانت هناك مراوغة تحمل اسمك، فأنت لم تفعل شيئاً سيئاً».

وأحد المصاعب التي تخيّم على مواجهة دوري الأمم الأوروبية هو غياب كيليان مبابي، الذي انسحب من تشكيلة منتخب فرنسا بسبب إصابة في الركبة. «أعتقد أنه من المؤسف عدم مشاركة كيليان مبابي، لأنك كمدرب تفضّل مواجهة الأفضل. لكن أسلوب لعبنا لن يتغير مقارنة بمباراة إيطاليا. إذا تم التغلب عليك مرة، فهذه ليست مشكلة، ما دام الجميع يعرف ما عليه فعله»، هكذا قال فان بوميل للاعبيه.

ولم يقرر بعد ما إذا كان ميكا جودتس سيبدأ أساسياً أمام فرنسا يوم الاثنين. فقد لفت هذا الجناح الأنظار أمام إيطاليا بهدف رائع. «قلت لميكا إن عليه أن يستمر في صناعة الأشياء. إذا فشلت ست محاولات، فعليك أن تجرّب للمرة السابعة، لأن هذه هي ميزته الكبيرة».

ومن جانبه، لا يتراجع جودتس عن المنافسة مع جيريمي دوكو وماليك فوفانا. «هذا أيضاً سبب انتقالي إلى باريس سان جيرمان. المنافسة أمر طبيعي في كرة القدم على أعلى المستويات».

يذكر أن جودتس يمر بفترة صعبة في باريس حيث لم يحصد عدد الدقائق التي تخيل حصدها مع بداية الموسم رفقة المدرب لويس إنريكي.