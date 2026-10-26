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أكّد نابولي رسميًا عزمه على الطعن في عقوبة الإيقاف لمباراتين التي فُرضت على المدرب ماسيميليانو أليجري. وقد تعرّض المدرب المخضرم للعقوبة إثر سلسلة من المواجهات الساخنة خلال مباراة مثيرة في الدوري الإيطالي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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نابولي يعترض على إيقاف أليجري

أوقع طبع أليجري الناري نفسه في مأزق جديد، لكن ناديه الجديد لا يترك العقوبة التأديبية تمر دون معركة. أعلن نابولي رسميًا أنه سيستأنف قرار الإيقاف لمباراتين الذي فُرض مؤخرًا على مدربه عقب المشاهد الفوضوية التي شهدتها مباراة السبت المثيرة التي انتهت بالتعادل 3-3 أمام روما على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

أكد النادي موقفه القانوني في بيان رسمي موجز: «نادي نابولي، وعقب طلب للاطلاع على المستندات، سيستأنف قرار الإيقاف لمباراتين المفروض على المدرب ماسيميليانو أليجري».

نوبة غضب على خط التماس تقود إلى البطاقة الحمراء

بدأت الأحداث الدرامية عندما وجّه أليجري غضبه نحو طاقم التحكيم عقب هدف التعادل المتأخر الذي سجله ليوناردو باليردي في التعادل 3-3 أمام روما، وهو هدف احتُسب دون أن يراجع الحكم الشاشة الجانبية للملعب. وتحديدًا، استهدف مدرب نابولي الحكم الرابع خوان لوكا ساكي، إذ صرخ بحسب التقارير «إن لم تُلغِ هذا الهدف...» قبل أن تُشهر في وجهه البطاقة الحمراء.

وبحسب ما ذكرت Football Italia، صرخ أليجري غاضبًا «ماذا قلت؟ أخبرني ماذا قلت؟» أثناء مرافقته خارج المنطقة الفنية. وفي مشهد بات علامة مميزة للحظاته الأكثر انفعالًا، خلع سترته بغضب قبل أن ينصرف بغيظ، ثم عاد أدراجه بعد لحظات بينما حاول أفراد من طاقم نابولي إبعاده.

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أليجري على موعد مع الغياب عن لقاء يوفنتوس

يأتي توقيت الإيقاف حساسًا بشكل خاص للمدرب الإيطالي. فقد أكدت رابطة الدوري الإيطالي بعد ظهر يوم الاثنين أن أليجري عوقب بالإيقاف لمباراتين، ما يبعده عن مواجهة الأربعاء أمام مونزا، إضافة إلى عودته التي طال انتظارها إلى ناديه السابق يوفنتوس يوم الأحد.

وقد أدت النكسة الأخيرة أمام روما، إلى جانب الخسارة السابقة أمام فينيتسيا، إلى تراجع نابولي في ترتيب الدوري الإيطالي. إذ يحتل النادي حاليًا المركز العاشر برصيد 11 نقطة، متأخرًا عن المتصدر إنتر بفارق كبير يبلغ 11 نقطة بعد ثماني مباريات.

من الرحيل عن ميلان إلى إعادة بناء نابولي

تولى أليجري تدريب نابولي في الصيف بعقد مدته ثلاث سنوات، خلفًا لأنطونيو كونتي. وجاء هذا التعيين بُعيد إقالته من ميلان في نهاية الموسم الماضي، عقب فشله في ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا مع الروسونيري.