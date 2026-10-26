بعد إسقاط برشلونة.. "فيلسوف" ريال مدريد يكشف سر تحول مبابي إلى قائد في غرفة الملابس

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تغنى بثنائية الكلاسيكو..

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كال لاعب ومدرب ريال مدريد السابق، خورخي فالدانو، المديح لكيليان مبابي عقب ثنائيته الحاسمة في الكلاسيكو. وأشاد الأرجنتيني بالتأثير الهائل للمهاجم الفرنسي، معلنًا إياه قائدًا لا جدال فيه للنادي الملكي بعد إسقاط برشلونة في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

مبابي يتألق في الكلاسيكو

حظي مبابي بإشادة واسعة من "فيلسوف" مدريد فالدانو بعد أداءه البطولي الذي حسم المباراة أمام البارسا. وكان النجم الفرنسي هو صانع الفارق الأبرز، حيث قاد فريقه لتحقيق انتصار حاسم بنتيجة 2-1 على غريمهم اللدود في معقل سبوتيفاي كامب نو.

وسجل مبابي هدفين خلال موقعة الكلاسيكو التي طال انتظارها. وسرعان ما لفت أداءه المهيمن والحاسم انتباه فالدانو، الذي سلط الضوء على التأثير الذي لا يمكن إنكاره للمهاجم على زملائه في الفريق.

فالدانو والقيادة الفطرية

وفي حديثه عبر برنامج "لا كاسا ديل فوتبول" المذاع على شبكة "موفيستار بلس ديبورتيس"، سارع فالدانو إلى توضيح السبب الدقيق وراء تحول المهاجم الغزير التهديف إلى شخصية محورية في غرفة تبديل الملابس بالفعل. وأشار إلى أن القيادة تتخذ أشكالاً عديدة ومختلفة.





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وأوضح فالدانو: "هناك قادة فنيون، وقادة عاطفيون، وقادة اجتماعيون... لكل شخص طريقته في القيادة. شخص يسجل بمعدل هدف في كل مباراة، كيف لا يمكن أن يكون قائدًا؟".

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ذكاء وتأثير

وتوسع فالدانو، الذي مثّل النادي كلاعب في الثمانينيات، في الحديث عن السمات المحددة التي تجعل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا شديد التأثير. وشدد على أن الذكاء يلعب دورًا ضخمًا في كسب احترام الفريق.

وأضاف الأرجنتيني: "القيادة تعني امتلاك التأثير، ومن يسجل الأهداف يمتلك تأثيرًا يفوق أي شخص آخر، أليس كذلك؟ مبابي شخص ذكي جدًا جدًا، وهو يقود حتى لو لم يرغب في ذلك، لأن أي شيء يخطر بباله من المؤكد أنه سيلفت انتباه زملائه".

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وقد انعكست هذه القدرة الفطرية على جذب الانتباه بسلاسة على أرض الملعب، حيث يمتلك الفرنسي بالفعل حصيلة مذهلة تبلغ 14 هدفًا وثلاث تمريرات حاسمة في 13 مباراة فقط هذا الموسم.

ماذا بعد؟

وسيكون مبابي حريصًا على الحفاظ على هذا المستوى التهديفي المذهل مع تقدم الموسم. وسيسعى الدولي الفرنسي إلى زيادة غلته التهديفية عندما يواجه لوس بلانكوس فريق راسينج سانتاندير في منافسات الليجا نهاية هذا الأسبوع.