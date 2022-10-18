بعد أيام العراك في مدريد.. مورينيو يتغزل في بنزيما!

البرتغالي جوزيه مورينيو يشيد بلاعبه الفرنسي السابق

حصد الفرنسي كريم بنزيما أول كرة ذهبية له أمس بعد موسم مذهل شهد قيادته ريال مدريد للتتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي، ليصبح الفرنسي الخامس الذي ينجح في حصد الجائزة.

منذ وصوله لقلعة سانتياجو برنابيو في 2009، امتلك بنزيما زميلين حصلا على الجائزة أمامه وهما كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، والآن حان الوقت كي يتلقى هو التحية.

واحد من أهم الأشخاص الذين شكلوا مسيرة بنزيما في ريال مدريد ومثلوا تحديًا له في البداية كان البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي كانت هناك العديد من المشكلات في البداية بينه وبين الفرنسي.

لكن البرتغالي يفصل الآن جيدًا بين تلك المشكلات وبين ما يستحقه كريم بنزيما الذي أثبت للعالم كيف يستحق أهم جائزة فردية في كرة القدم.

وقال مورينيو في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كريم بنزيما شخص رائع ولاعب جماعي لا يفكر فقط في نفسه ولا في الكرة الذهبية، يفعل الكثير من أجل الفريق، الكرة الذهبية أمر منطقي".

أيام ريال مدريد

وأضاف: "حين دربته في ريال مدريد، كان لاعب كرة قدم موهوبً للغاية، ويملك رغبة دائمة وقوة بدنية دائمة، لقد أردته أن يتطور بأكبر شكل ممكن وأسرع شكل ممكن ذلك، كنت صعبًا معه، لقد حسنته في العديد من التفاصيل البدنية على وجه الخصوص، لا أعلم إذا كان هذا قد لعب دورًا في تطوره العام، هو فقط من يعرف، ولكن شخصيته القوية للغاية أتاحت له التطور بكل الأشكال".

وتحدث عن علاقته الحالية ببنزيما مشيرًا إلى أنه "سعيد للغاية من أجله، لأربع أو خمس سنوات يمكنني أن أراه كيف بات رجلًا يستطيع القيادة ويستجيب للحظات الحاسمة ويصنع منها التاريخ، إنه لاعب ظاهرة في قمة عطائه البدني والذهني والتكتيكي".

وأردف: "بنزيما لاعب متعدد الاستخدامات، إذا كان لديك 3 كريم بنزيما في فريق واحد فسوف يلعبون جميعًا، سيكون أحدهم مسجلًا للأهداف، والآخر قائدًا في الملعب، والأخير سيلعب على الرواق الأيسر".

وختم: "أنا سعيد من أجله لأنه في أوقات قليلة فقط تعبر الكرة الذهبية عن الموهبة الفردية والجماعية، لقد حافظ بنزيما على بقائه في عالم كرة القدم بلعبه الجماعي".