بعد أنباء رفضها العيش في السعودية .. فنانة عربية تهاجم زوجة سيرخيو راموس

المدافع الإسباني يمتلك أكثر من عرض سعودي من الهلال والأهلي وغيرهما

تعرضت بيلار روبيو؛ زوجة المدافع الإسباني سيرخيو راموس؛ محترف باريس سان جيرمان الفرنسي، للهجوم من قبل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بعد مزاعم البعض حول رفضها العيش في أي بلد عربي.

صاحب الـ37 عامًا يمتلك عدة عروض سعودية من الهلال والأهلي وغيرهما بحسب التقارير المتداولة، ويفاضل بينها في ظل نهاية عقده مع الفريق الباريسي، وعدم وجود أي نية بين الطرفين لتجديد العقد.

وأمام التقارير التي تتحدث عن العروض السعودية لراموس، زعم بعضها أن زوجته ترفض الرحيل عن أوروبا، والذهاب للعيش في أي بلد عربي خلال الفترة الحالية.

وعلقت أحلام على هذه التقارير، مهاجمة بيلار، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فكتنا من الشر الخلا".

يذكر أن موقف لاعبي أوروبا من المنطقة العربية والدوري السعودي تحديدًا تغير تدريجيًا بعد انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر في الشتاء الماضي، والفرنسي كريم بنزيما للاتحاد في الصيف الجاري، وإشادة الأول تحديدًا وصديقته جورجينا رودريجيز بالأجواء في الرياض وتطور البلاد بشكل كبير.