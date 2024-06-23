بعد أحداث مواجهة تركيا .. رسالة تحذير من مدرب البرتغال إلى كريستيانو رونالدو

البرتغال هزمت تركيا 3-0 في يورو 2024

وجه روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، رسالة تحذير إلى نجم الفريق، كريستيانو رونالدو، بعد أحداث مواجهة تركيا مساء أمس السبت في بطولة يورو 2024.

اللقاء الذي انتهى بفوز البرتغال 3-0 وضمان تأهلها إلى دور الـ16 شهد توقفه عدة مرات بسبب اقتحام المشجعين للملعب بهدف التقاط الصور الشخصية مع نجم النصر السعودي.

مارتينيز علق على الأمر محذرًا رونالدو وغيره من النجوم من عدم توفر النوايا الجيدة دومًا لأولئك المقتحمين، مشيرًا إلى وجوب حماية اللاعبين مستقبلًا منهم رغم تقديره الكبير لحبهم لنجوم اللعبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "لم يسبب أيًا من أولئك الذين اقتحموا الملعب أي ضرر، لكن هذا قد لا يكون هو الحال دومًا. يبقى الأمر مصدر قلق، وقد كنا محظوظين اليوم لأن نوايا المشجعين المقتحمين للملعب كانت جيدة، اللاعبون مكشوفون تمامًا في الملعب ولذا علينا أن نحذر دومًا من اقتحامات المشجعين للملاعب لأن النوايا قد تكون سيئة".

أتم "لا أعتقد أن ذلك يجب أن يحدث في أرض الملعب، هناك الكثير من أفراد الأمن لذا يجب أن يتوقف هذا الأمر وأن نوجه رسالة للجماهير مفادها أن الأمر ليس جيدًا وليس صوابًا ولن يمنحك أي شيء بل قد يحمل لك السوء. يجب تشديد الإجراءات في المستقبل وأن يتم حماية اللاعبين بطريقة أفضل".

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي، يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن المنتخب التركي صاحب المركز الثاني، وفي الجولة الأخيرة ستلعب البرتغال أمام جورجيا، مساء الأربعاء القادم.