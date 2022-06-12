بعد أيام من إشادة آل الشيخ .. ليفانتي يتعاقد مع مدرب تونسي
أعلن نادي ليفانتي الإسباني عن تعاقده رسميًا مع التونسي مهدي النفطي لتولي مهمة تدريب الفريق خلال منافسات موسم 2022-23.
ليفانتي هبط إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، وذلك بعد أن أنهى منافسات موسم 2021-22 من "لا ليجا" في المركز التاسع عشر برصيد 35 نقطة.
وحسب البيان الذي أصدره نادي ليفانتي، فإن التعاقد مع المدرب التونسي يأتي لمدة موسم واحد فقط، مع خيار التمديد لموسمين إضافيين، في حالة تحقيق الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.
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ويأتي تعاقد ليفانتي مع النفطي، بعد أيام قليلة من إشادة تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا بقدرات المدرب التونسي الشاب.
آل الشيخ كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، للإشادة بقدرات النفطي.
وجاء في التغريدة: "الفريق الذي يبحث عن مدرب، هذا المدرب العربي إمكانياته كبيرة، تابعته ولعبت ضده وأنصح به لمن يبحث عن مدرب عربي".
وأرفق آل الشيخ صورة للنفطي في تغريدته من موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أخبار سوق الانتقالات.
يذكر أن آخر محطات النفطي التدريبية كانت رفقة نادي ليجانيس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وخاض مع الفريق 29 مباراة في الدوري، تمكن خلالها من تحقيق 11 انتصارًا ومثلها من التعادلات، وخسر سبع مباريات، بالإضافة إلى ثلاث مباريات في كأس ملك إسبانيا، حقق خلالها فوزين وخسر مباراة.
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