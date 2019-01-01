بعد اهتمام تشيلسي .. لامبارد يكشف عن هدفه الموسم المقبل

كسر مدرب ديربي كاونتي فرانك لامبارد، حاجز صمته، على الأنباء المتداولة منذ أيام، عن اقترابه من التوقيع مع ناديه السابق تشيلسي ليحل محل الإيطالي ماوريسيو ساري بعد رحيله عن "ستامفورد بريدج" في فصل الصيف.

وربطت العديد من الصحف البريطانية مستقبل سوبر لامبارد بالبلوز، نظرًا لما قدمه مع فريقه الناشط في "تشامبيون شيب"، بقيادته للوصول لأغلى مباراة كرة قدم في العالم نهائي "البلاي أوف" المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

لكن بعد هزيمته في المباراة النهائية أمام أستون فيلا، وضع صاحب الـ40 عاما حدا للشائعات المنتشرة حول مستقبله، والتي وصلت للذروة بعد تصريحات رئيس ناديه ميل موريس، التي فسرها الإعلام الإنجليزي على أنها إشارة واضحة إلى احتمال رحيل لامبارد عاجلًا وليس آجلًا.

وفي رده على سؤال حول مستقبله الموسم المقبل، قال لامبارد في حديثه مع شبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة، إن مفاوضات حسم مستقبله ستتم "في غضون أيام"، مضيفا "لست مهتما بالشائعات، ما أستطيع قوله إنه من المرجح أن أتحدث مع المالك في الأيام القليلة القادمة بعد هدوء الغبار، وسنرى كيف ستسير الأمور".

هذا الهدف تم اختياره كأفضل أهداف ليفربول في الدوري هذا الموسم..



مــــ🚀ـــســـــتـــــ🚀ـــحـــقـــــ🚀ــــة! pic.twitter.com/ga8n1uaMYP — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 27, 2019

وأكد التزامه وتمسكه بعقده الممتد مع ناديه لموسم آخرين، قائلا "لدي عقد لمدة عامين، وأحب العمل في هذا المكان، والجماهير تساند اللاعبين بحفاوة كبيرة. لذا سنرى ما سيحدث، لكن من المهم أن نبدأ عملنا للموسم المقبل في أسرع وقت ممكن، لأن الفريق بوضعه الحالي سيكون ضعيفا للغاية الموسم المقبل".

وتحوم الشكوك حول مستقبل المدرب ماوريسيو ساري، وذلك رغم نجاحه في موسمه الأول، بإنهاء موسم تشيلسي في المركز الثالث المؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، بجانب الوصول لنهائي كأس الرابطة التي خسرها أمام الإعصار السماوي مانشستر سيتي بركلات الجزاء الترجيحية، وأيضا نهائي اليوربا ليج ضد آرسنال، المقرر له بعد غدًا الأربعاء.