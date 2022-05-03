بعد اهتمام باريس .. يوفنتوس ينضم للراغبين في ضم صلاح

انضم نادي يوفنتوس الإيطالي، لقائمة الأندية التي ترغب في ضم النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل اقتراب انتهاء عقده مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم القادم 2023-2024، حيث تُجرى محاولات من جانب النادي الإنجليزي من أجل تجديد عقده، ولكن لم يصل الطرفين لاتفاق حتى الآن.

من هي الفرق الراغبة في ضم محمد صلاح؟

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن صلاح تلقى العديد من العروض، آخرها كان من باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يترقب موقف اللاعب المصري.

صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، أكدت على أن صلاح يرحب باللعب في باريس سان جيرمان، بسبب كتيبة النجوم المتواجدة في صفوف الفريق الفرنسي.

كما أن صلاح يحظى باهتمام من عمالقة الدوري الإسباني، سواء ريال مدريد أو برشلونة، من أجل ضمه حال تعثر مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول.

يوفنتوس يدخل ضمن قائمة الراغبين في ضم صلاح

أكدت صحيفة "فوتبول" إيطاليا، على أن يوفنتوس يعد أحد الأندية التي لديها اهتمامًا بالنجم المصري صلاح، حيث تدرس الإدارة حاليًا فكرة التعاقد معه.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس لديه رغبة في تدعيم هجومه، بعد موسم مخيب ابتعد فيه الفريق عن بطولة الدوري، وحقق نتائج غير مُرضية لجماهيره.

وأوضحة الجريدة أن قانون الضرائب الجديد الذي قدمته حكومة إيطاليا عام 2019، سيسمح ليوفنتوس بتوفير 50% من الراتب الذي سيحصل عليه محمد صلاح حال انضمامه للفريق.

كما أن فاتورة رواتب يوفنتوس انخفضت بشكل كبير، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، وستنخفض أكثر بعد رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا.

وبذلك سيكون بمقدور يوفنتوس تقديم العرض الذي قد يُقنع محمد صلاح بترك ليفربول، والعودة إلى إيطاليا جديد من بوابة يوفنتوس، بعد أن لعب في فيورنتينا وروما من قبل.

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