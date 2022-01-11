بعد أن شبهه بيولي بهنري: السخرية تنهال على لياو بـ “أفاتار”

يجذب البرتغالي رافاييل لياو نجم ميلان الإيطالي الأنظار بشدة خلال منافسات موسم 2021-22، بسبب الأداء المميز الذي يقدمه رفقة "الروسونيري" على جميع الأصعدة.

لكن صورة النجم البرتغالي تسببت في سخرية كبيرة خلال البرنامج الذي يستضيف فيه كريستيان فييري أسطورة إيطاليا نجوم "الأتزوري" السابقين، عبر قناته على موقع "تويتش" لمقاطع الفيديو.

وخلال البرنامج أكد دانيلي أداني نجم بريشيا وفيورنتينا السابق أن أداء لياو يذكره بما قدمه أسطورة فرنسا تييري هنري على أرض الملعب.

لكن أنطونيو كاسانو خالفه الرأي، حيث أكد أن أداء لياو يشبه إلى حد كبير ما يقدمه عثمان ديمبيلي أو أنتوني مارسيال، لاعبا برشلونة ومانشستر يونايتد على الترتيب.

لكن أحد المشجعين دخل على الخط سريعًا ونشر صورة للنجم البرتغالي إلى جانب شخصية جيك سولي من فيلم أفاتار الشهير الذي أُطلق في عام 2009، ليثير ضحك المتواجدين في البرنامج.

وكان ستيفانو بيولي مدرب ميلان قد أكد أن لياو قادر على أن يكون لاعبًا قويًا على الساحة العالمية، وأنه يذكره بأداء تييري هنري.

وقال بيولي: "هل يمكن أن يكون لياو مبابي الجديد؟ لياو يذكرني بهنري في بداياته هو أدرك أن الموهبة وحدها لا تكفي وعليه أن يعمل".

ولعب رافاييل لياو 21 مباراة مع ميلان في كافة المسابقات خلال الموسم الحالي، بإجمالي 1477 دقيقة لعب، تمكن خلالها من تسجيل ستة أهداف وتقدم خمس تمريرات حاسمة.

يذكر أن ميلان ينافس جاره وغريمه إنتر على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يحتل "الروسونيري" المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن "النيراتزوري" الذي يملك في رصيده مباراة أقل.

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