بعد أن سبوه واتهموه في شرفه .. جمهور إسبانيول يتعرض للعقاب بسبب بيكيه!

أبلغت رابطة الدوري الإسباني لجنة المسابقات في الاتحاد المحلي عن الإساءات التي تعرض لها نجم برشلونة جيرارد بيكيه في مواجهة إسبانيول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت رابطة الدوري الإسباني، والتي أكدت على استنكارها للهتافات التي حدثت في المباراة ضد مدافع برشلونة.

ما الذي حدث في المباراة؟

خلال المواجهة قامت جماهير إسبانيول بالهتاف ضد بيكيه بشخصه، وضد زوجته المغنية الكولومبية شاكيرا، كما اتهموه في شرفه.

كما قامت الجماهير نفسها بتوجيه العديد من الإساءات ضد برشلونة وجماهير النادي الكتالوني بشكل متكرر خلال المواجهة.

لماذا تقوم جماهير إسبانيول باستهداف بيكيه؟

النجم الكتالوني تلقى بطاقة حمراء في نهاية المواجهة، لكن ليس ذلك هو سبب الاستهداف من قبل جماهير إسبانيول.

في 2016 صرح بيكيه تصريحات أغضبت جماهير الفريق المنافس في المدينة، حيث قال: "هم يطلقون على أنفسهم الأقلية المذهلة، يا لها من أقلية لا تستطيع حتى أن تملىء ملعبها".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بعد أن تقدم برشلونة وقلب إسبانيول النتيجة.