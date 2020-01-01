بعد انقضاء أزمة ميسي.. الكشف عن خطط برشلونة وكومان لسوق الانتقالات

الآن بدأ التفكير أخيرًا..

بمجرد أن زالت أزمة ليونيل ميسي وتأكد استمراره في برشلونة بالموسم المقبل، شرعت إدارة النادي الكتالوني بالتفكير في سوق الانتقالات وتلبية مطالب قائد مشروع البرسا الجديد، رونالد كومان.

ولا يخفى على أحد أن برشلونة ليس في أفضل أحواله الاقتصادية في الآونة الأخيرة، ما من شأنه أن يُقلل نسبيًا من تحركات النادي، لكن الأكيد أن ثمة صفقات سوف تعقد في الفترة المقبلة لانتشال الفريق أولًا من أزمته الرياضية.

صحيفة "ماركا" نشرت تقريرًا تداولت فيه الخطط الموجودة على طاولة إدارة جوسيب ماريا بارتوميو مؤخرًا، وكشفت أن دعم مركز المهاجم الصريح ومركز قلب الدفاع هو الأولوية المطلقة بهذا الصيف.

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أما بالنسبة لبقية المراكز، فمن غير الممكن أن يضم برشلونة لاعبًا فيهم إلا في حالة أن قام ببيع عدد من لاعبيه في الوقت نفسه لتوفير السيولة المالية من جهة وتخفيض فاتورة الأجور المرتفعة جدًا من جهة أخرى.

ووضعت ماركا اسم لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، كالهدف الأول لإدارة البرسا رغم تراجع أنباء انضمامه إلى كامب نو في الأشهر الأخيرة، إذ أكدت أنه لا يزال المُفضّل لدى جميع الأطراف في كتالونيا لدعم مركز المهاجم الصريح.

أما إذا عجزت الإدارة عن التوصل لاتفاق مع نظيرتها في إنتر بشأن المقابل المادي، وهو أمر وارد بقوة في ظل مطالبة بيبي ماروتا بـ111 مليون يورو لترك مهاجمه الأرجنتيني، فسيذهب برشلونة إلى خيارات أخرى يأتي في مقدمتها ممفيس ديباي.

خط الدفاع أمره أسهل نوعًا ما، فالإدارة تعتريها الثقة بقدرتها على التخلص من صامويل أومتيتي وجان كلير توديبو هذا الصيف، ومن ثم التعاقد مع إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، وإن كانت الصفقة تأخرت نسبيًا.

عمومًا، لا يمانع كومان الاعتماد على اللاعبين الموجودين كجونيور فيربو مثلًا إلى حين إنهاء إجراءات عودة جارسيا إلى كتالونيا، مع التأكيد على إيمان الهولندي الكبير بثنائية كليمون لونجليه وجيرارد بيكيه في قلب الدفاع.

أخيرًا، يريد كومان جلب مواطنه جورجينيو فينالدوم إلى برشلونة، صفقة ستبلغ قيمتها تقريبًا 15 مليون يورو، بيد أنها لن تحدث إلا في حالة التخلص من لاعبين آخرين، في مقدمتهم فيليبي كوتينيو.

يذكر أن قائمة برشلونة تحتوي على عدد كبير من اللاعبين في منتصف الملعب على وجه الخصوص، فيتواجد سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج والوافد الجديد ميراليم بيانيتش إلى جانب سيرجي روبيرتو والمُعار كارليس ألينا.

كما تجدر الإشارة إلى أن البرسا تخلص بالفعل من إيفان راكيتيتش ببيعه إلى إشبيلية، ويفترض أن يُغادر الثنائي أرتورو فيدال ولويس سواريز خلال الأيام القليلة المقبلة، مع محاولات لبيع كوتينيو وفيربو وأومتيتي في وقتٍ قريب.