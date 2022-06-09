بعد انفصاله عن شاكيرا .. بيكيه محروم من حضور زفاف زميله في برشلونة!

لن يتمكن بيكيه من حضور حفل زفاف جوردي ألبا، وذلك بعد انفصاله عن شاكيرا.

يعد خبر انفصال جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة عن المغنية الكولومبية شاكيرا أحد أبرز الأخبار المتعلقة بصحافة المشاهير في الأيام الأخيرة.

بيكيه وشاكيرا قررا الانفصال، بعد أنباء عن قيام المدافع بخيانة الكولومبية مع فتاة أصغر، دون الكشف عن هويتها.

الانفصال الذي جاء بعد علاقة دامت قرابة عشر سنوات، سيؤثر بشكل كبير على بيكيه، حيث لن يتمكن من حضور حفل زفاف صديقه المقرب جوردي ألبا.

وأكدت شاكيرا الانفصال بالفعل عبر وكالة الاتصال الخاصة بها، لتغلق الباب تمامًا أمام كل التكهنات.

وقالت شاكيرا في بيان رسمي:"نأسف لتأكيد الانفصال من أجل رفاهية أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتهم وشكرًا لتفهمكم".

وحسب تقرير نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بيكيه قرر عدم الذهاب إلى الحفل المقرر إقامته في السابع عشر من يونيو الجاري.

وأكد التقرير أن بيكيه قرر البقاء بعيدًا عن الأنظار في الوقت الحالي، خاصة وأن حضوره حفل الزفاف سيجذب التركيز الإعلامي عليه بالكامل.

وعلى الرغم من أن بيكيه كان سيحب حضور حفل صديقه ألبا، إلا أنه قرر عدم إفساد اليوم، الذي من المقرر أن يحضر العديد من النجوم.

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