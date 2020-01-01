بعد انضمام فتحي لبيراميدز – تعليق مهم من تركي آل الشيخ

اول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد تعاقد بيراميدز مع أحمد فتحي.

علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على انتقال أحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، إلى صفوف نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر.

بيراميدز أعلن عن ضم أحمد فتحي لصفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خلال صفقة انتقال حرة.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا يعلق فيه على انتقال أحمد فتحي إلى صفوف بيراميدز، حيث قال:

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"مدام مش عاوزين، نقطع الرزق ليه، ربنا معاه".

في صفقة انتقال حر - أحمد فتحي لاعبًا في بيراميدز

جاء ذلك بعد منشورات نشرها عبر حسابه على "فيس بوك" يعد خلالها بتعويض الأهلي بلاعب مميز بدلًا من أحمد فتحي، كما أشار إلى أنه لم يصل لاتفاق مع نادي بيراميدز، من أنه يحاول العودة للأهلي.

أحمد فتحي رفض العرض الذي قدمه الأهلي من أجل تجديد عقده، مفضلًا خوض تجربة جديدة خارج القلعة الحمراء.