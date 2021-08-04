بعد انضمامه للنصر .. محمد آل فتيل يوجه رسالة إلى الأهلي

أول تعليق من آل فتيل بعد انتقاله إلى النصر

في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، أعلن نادي النصر عن تعاقده بشكل رسمي مع محمد آل فتيل، مدافع النادي الأهلي السابق، من أجل تدعيم صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد آل فتيل انضم لنادي النصر بعد فترة من المفاوضات بين الطرفين، وذلك بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الماضي.

كيف تعاقد النصر مع محمد آل فتيل؟

انتهى عقد محمد آل فتيل مع النادي الأهلي مع نهاية الموسم الماضي، ولم ينجح مسؤولي الراقي في تجديد تعاقده، ليصبح لاعبًا حرًا، ويدخل معه أكثر من فريق في مفاوضات للتعاقد معه.

وبالفعل تنافس النصر مع الشباب من أجل التعاقد مع محمد آل فتيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ونجح النصر في ضمه لمدة موسم قادم.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي النصر، عن التعاقد مع محمد آل فتيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، لمدة موسم واحد فقط، في صفقة انتقال حر.

وقعت إدارة نادي ⁧#النصر⁩ رسميًا مع اللاعب محمد آل فتيل 🤩

وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، و بعقد يمتد لمدة سنة واحدة .

متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧#العالمي⁩ 💛#فتيل_نصراوي ✅ pic.twitter.com/KdTeH1Pnsi — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 3, 2021

ما هي رسالة محمد آل فتيل للأهلي بعد انتقاله إلى النصر؟

وحرص آل فتيل على أن يوجه رسالة إلى النادي الأهلي، بعد انضمامه لنادي النصر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال تغريدة.

وجاء نص تغريدة آل فتيل كالآتي: "كل الشكر والتقدير لإدارات النادي الاهلي التي تعاقبت عليه .. ولجمهوره العظيم الذي لن أوفيه حقه مهما قلت .. ولن أنسى هذا الكيان الذي نشأت فيه وكبرت معه، شكراً لكم جميعاً وكل أمنياتي بالتوفيق للنادي الملكي العظيم".

كل الشكر والتقدير لإدارات النادي #الاهلي التي تعاقبت عليه ..

ولجمهوره العظيم الذي لن أوفيه حقه مهما قلت..

ولن انسى هذا الكيان الذي نشأت فيه وكبرت معه

شكراً لكم جميعاً وكل امنياتي بالتوفيق للنادي #الملكي العظيم 💚🤍 pic.twitter.com/JjKqDLHWht — محمد ال فتيل (@fateel3) August 4, 2021

كما علق آل فتيل على انضمامه إلى نادي النصر في تغريدة أخرى، جاء فيها: "أتشرف بانضمامي لنادي النصر في مشوار جديد أسعى أن أخدمه وأبذل من أجله قصارى جهدي، كل الشكر لإدارة نادي النصر على ثقتها الكبيرة واحترافيتها في التعامل، وبإذن الله معاً سنحقق آمال وطموحات جماهير العالمي ورموزه وتاريخه".

اتشرف بانضمامي لنادي #النصر في مشوار جديد أسعى أن أخدمه وابذل من أجله قصارى جهدي

كل الشكر لإدارة نادي النصر على ثقتها الكبيرة

واحترافيتها في التعامل

وبإذن الله معاً سنحقق آمال وطموحات جماهير #العالمي ورموزه وتاريخه 💛💙 pic.twitter.com/TEUBuEfRys — محمد ال فتيل (@fateel3) August 4, 2021

ماذا قدم آل فتيل في الموسم الماضي من الدوري السعودي؟

آل فتيل هو خريج الفئات السنية في الأهلي، وقد ظهر لأول مرة مع الفريق الأول موسم 2011-2012 وكان جزءًا من الفريق الذي تُوج بالدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2015-2016 وكأس السوبر السعودي في الموسم التالي.

صاحب الـ8 مباريات مع المنتخب السعودي لعب 21 مباراة مع الأهلي في الدوري السعودي الموسم الماضي، وقد بلغت دقة افتكاكه للكرة 62% وشتت 96 كرة وأفسد 41 هجمة للمنافسين ومنع 23 تسديدة من الوصول إلى مرماه.

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