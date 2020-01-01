بعد انتهاء الشرط الجزائي، إنتر في طريقه لإنهاء آمال برشلونة في لاوتارو

إنتر يشعر بالقوة بعد انتهاء الشرط الجزائي للأرجنتيني...

يرغب برشلونة في الحصول على لاوتارو مارتينيز ويعد أحد أهداف البرسا في الموسم المقبل، لكن ضمه لن يكون سهلًا لأن إنتر يريد تجديد عقده ليبقى في الفريق لموسم واحد على الأقل.

ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت " أن إنتر يشعر بالقوة بعد انتهاء الشرط الجزائي للأرجنتيني، البالغ قيمته 111 مليون يورو ، ويريد أن يعرض عليه عقدًا جديدًا لتجنب مغادرته إلى برشلونة.

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كان برشلونة قد قدم عرضًا يبلغ قيمته 70 مليون يورو بالإضافة إلى جونيور فيربو لضم لوتارو مارتينيز ، حيث أن إنتر كان مقتنعًا بهذا العرض، لكن الرئيس بارتوميو أقر بأنه يجب عليهم الانتظار حتى نهاية دوري أبطال أوروبا.

ويحصل لاوتارو الذي سجل هدف الفوز في مباراة فريقه ضد تورينو، على 2.4 مليون يورو في الموسم، حيث يريد إنتر زيادة راتبه إلى 5 ملايين صافي سنويًا لإقناعه بالبقاء مع النيراتزوري .

يعرف ماروتا المدير التنفيذي لفريق إنتر ، أنه لا يستطيع التنافس اقتصاديًا مع عرض برشلونة لمارتينيز، ولكن نظرًا لعدم وجود بند يسمح للأرجنتيني بالمغادرة ، فإنهم يرغبون في إجراء المفاوضات بهدوء ، ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني الحالي في عام 2023.

يذكر أن صاحب الـ23 عامًا، قد انتقل إلى صفوف إنتر في صيف 2018، قادمًا من راسينج كلوب الأرجنتيني، ويمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2023.