بعد انتقال ليفاندوفسكي .. ناجلسمان يسخر من برشلونة

برشلونة لا يملك الأموال لكنه يوقع مع اللاعبين!

علق يوليان ناجلسمان المدير الفني لنادي بايرن ميونخ على رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق، وانضمامه إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

بايرن ميونخ خسر خدمات مهاجمه الهداف في السنوات الماضية لصالح برشلونة، في صفقة قدرت ب50 مليون يورو.

ليفاندوفسكي طلب الرحيل عن بايرن ميونخ قبل نهاية عقده بعام كامل، والانضمام لبرشلونة، وهو الأمر الذي رفضه العملاق البافاري في البداية قبل الموافقة على الصفقة في نهاية الأمر.

برشلونة يجذب اللاعبين

وقال ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ في تصريحات لجريدة "بيلد" الألمانية: "خسرنا إمكانيات تهديفية، لكنها كانت مسألة مال وليفاندوفسكي أراد التحدي وكان سيكون لاعبًا حرًا في خلال عام واحد، لقد كان الأمر معقد وكنا سنفتقده، ولكن بالنظر للصفقة هذه ليست عملية سيئة للبايرن".

وأضاف: "لا أعرف كيف تعاقد برشلونة مع هذا العدد الكبير من اللاعبين، إنه النادي الوحيد في العالم الذي لا يملك المال ويمكنه التوقيع مع من يريد".

وأردف: " إنه أمر غريب ومجنون، لكنهم وجدوا الحلول لديهم فريق أفضل من العام الماضي".

وفي سياق متصل قال الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيس عن وداع ليفاندوفسكي "إنه لأخبار محزنة أنه رحل لقد كان آلة لتسجيل الأهداف".

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