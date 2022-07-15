بعد أنباء ساني وجنابري .. أنشيلوتي يعلن موقفه النهائي من الميركاتو!

العملاق المدريدي ارتبط بأكثر من لاعب هجومي الفترة الأخيرة

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن موقف ناديه من التعاقد مع صفقات أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال تعاقد هذا الصيف مع كل من أوريليان تشواميني من موناكو الفرنسي في صفقة تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو بالإضافات، كما حصل على خدمات أنطونيو روديجر في صفقة انتقال حر من تشيلسي.

وبعد الفشل في ضم كيليان مبابي الذي قرر التجديد لباريس سان جيرمان، ظهرت بعض الأنباء حول تعاقد ريال مع بعض اللاعبين الهجوميين الآخرين مثل جابريل جيسوس المنضم حديثًا لآرسنال وثنائي بايرن ميونخ ليروي ساني وسيرج جنابري.

وخرج أنشيلوتي ليحسم الأمر تمامًا حول موقف ناديه من التعاقدات الجديدة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل الجولة التحضيرية للفريق بالولايات المتحدة الأمريكية.

ماذا قال أنشيلوتي عن ملف الانتقالات؟

المدرب الإيطالي قال:"لا يمكنني الحديث عن توقيعات جديدة، لكني أقول الآن إن كل شيء انتهى، لن نوقع مع أي شخص آخر لأننا بخير في الوقت الحالي".

وأضاف:"التعاقدات تجلب جودة رائعة للفريق، أفضل ما عثرنا عليه في السوق كان روديجر المدافع الرائع وتشواميني اللاعب الصغير الذي أمامه الكثير من التطلعات والتوقعات كلاعب دولي مع منتخب فرنسا".

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وأما عن اللعب مع برشلونة وديًا:"ليست مباراة ودية فحسب، نحن نحترمهم كثيرًا وهم المنافس الأقوى لنا، ستكون مواجهة تنافسية بأقصى شكل ممكن".

المركز الجديد لإيدين هازارد

ظهرت بعض التكهنات في الفترة الأخيرة، حول اعتماد أنشيلوتي على البلجيكي إيدين هازارد كمهاجم وهمي، لإراحة كريم بنزيما بعد عدم التعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف.

وفي هذا السياق قال المدرب المخضرم:"لدينا العديد من الخيارات في مركز المهاجم، بنزيما هو رقم 1 ولكن الموسم القادم سيكون مختلفًا بسبب كأس العالم لذلك علينا أن نرى خيارات مختلفة".

وأوضح:"بالنظر إلى الجودة التي يمتلكها هازارد وصفاته سيكون من الجيد اختباره في هذا المكان ونفس الأمر بالنسبة لماركو أسينسيو أيضًا".

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